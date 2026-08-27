Futbol gündeminde adı öne çıkan isimlerden biri olan Kojo Oppong hakkında araştırmalar hız kazandı. Ganalı futbolcunun yaşı, doğum yeri, hangi takımda forma giydiği ve kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Kojo Oppong kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? İşte genç oyuncunun kariyerine dair detaylar...

Futbol dünyasında genç oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Kojo Peprah Oppong, kariyeri ve forma giydiği takımlarla futbolseverlerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Ganalı savunma oyuncusunun özellikle yaşı, nereli olduğu ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. 4 Haziran 2004 doğumlu olan Kojo Oppong, Gana'nın başkenti Accra'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki futbolcu, savunmanın merkezinde yani stoper bölgesinde görev yapıyor.

KOJO OPPONG KİMDİR?

Tam adı Kojo Peprah Oppong olan futbolcu, Ganalı bir stoper olarak kariyerini sürdürüyor. 1,85 metre boyundaki oyuncu, fiziksel özelliklerinin yanı sıra savunmadaki görevleriyle öne çıkıyor. Oppong futbol eğitimine Gana'da başladı. Genç yaşlarda Attram De Visser Soccer Academy bünyesinde forma giyen futbolcu, daha sonra kariyerini Avrupa'da sürdürme fırsatı buldu.

KOJO OPPONG KAÇ YAŞINDA?

Kojo Oppong, 4 Haziran 2004 doğumludur. Ganalı futbolcu, 2026 yılı itibarıyla profesyonel kariyerinin gelişim döneminde bulunuyor.

KOJO OPPONG NERELİ?

Kojo Oppong Ganalıdır. Futbolcu, Gana'nın başkenti Accra'da doğmuştur. Kariyerinin ilerleyen döneminde Avrupa futboluna adım atan Oppong, İsveç ve Fransa'da forma giyerek deneyim kazandı.

KOJO OPPONG HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kojo Oppong, Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice forması giyiyor. Genç savunmacı Nice kadrosunda 37 numaralı formayı kullanıyor. Asıl mevkisi stoper olan Oppong, savunmanın merkezinde görev yapıyor.

KOJO OPPONG'UN FUTBOL KARİYERİ

Oppong'un profesyonel futbol kariyerinde Avrupa'ya geçişi İsveç üzerinden gerçekleşti. Ganalı oyuncu, IFK Norrköping kadrosunda forma giydi.

2023-24 döneminde gelişimini sürdürmek amacıyla GIF Sundsvall'a kiralandı. Buradaki performansının ardından kariyerinde yeni bir adım atan futbolcu, 2025 yılında Fransa'nın köklü kulüplerinden OGC Nice'e transfer oldu. Nice formasıyla Ligue 1'de görev alan Oppong, Avrupa kupalarında da deneyim kazanmaya başladı.

KOJO OPPONG HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Kojo Oppong'un ana mevkisi stoperdir.