Bundesliga'da 2026-27 sezonunun perdesi Bayern Münih - Stuttgart karşılaşmasıyla açılıyor. Son şampiyon Bayern Münih, Allianz Arena'da Stuttgart karşısında yeni sezona galibiyetle başlamayı hedeflerken, konuk ekip güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Peki Bayern Münih - Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve öne çıkan detayları.

Bayern Münih - Stuttgart maçını takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 2026-27 sezonu heyecanı başlıyor. Son şampiyon Bayern Münih, sezonun açılış maçında Allianz Arena'da Stuttgart'ı ağırlayacak. Vincent Kompany'nin öğrencileri, şampiyonluk unvanını koruma yolundaki ilk sınavında üç puan hedefliyor. Bundesliga'nın resmi fikstürüne göre Bayern Münih - Stuttgart maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak.

BAYERN MUNIH - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Stuttgart karşılaşması 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH SEZONA ŞAMPİYON OLARAK GİRİYOR

Bayern Münih, 2025-26 Bundesliga sezonunu şampiyon tamamlayarak yeni sezona unvanını koruma hedefiyle başlıyor. Bavyera ekibi geçtiğimiz sezonu ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 16 puan önünde tamamladı.

Bayern ayrıca sezonun ilk resmi kupasını da yeni sezon öncesinde kazandı. Kompany'nin öğrencileri, 22 Ağustos'ta Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek Franz Beckenbauer Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

BAYERN MUNIH - STUTTGART REKABETİNDE SON DURUM

İki takım Bundesliga'nın kuruluşundan bu yana çok sayıda kez karşı karşıya geldi. Bundesliga'nın resmi verilerine göre Bayern Münih, Stuttgart ile oynadığı 132 rekabetçi karşılaşmanın 88'ini kazandı. Bayern ayrıca iki takım arasındaki son 6 Bundesliga maçının tamamından galibiyetle ayrıldı. Stuttgart'ın Bayern karşısındaki son galibiyeti ise Mayıs 2024'te geldi.

BAYERN MUNIH - STUTTGART MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ