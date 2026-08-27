Celta Vigo - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Celta de Vigo - CA Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga'nın ertelenen 1. hafta karşılaşmasında Celta Vigo, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Mücadelenin başlama saati ve Türkiye'deki yayın bilgisi haberimizde.
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İspanya La Liga'da ertelenen 1. hafta karşılaşması bugün oynanacak. Celta de Vigo, sahasında CA Osasuna'yı konuk edecek. İki takım da sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. La Liga'nın resmi maç programında mücadele 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak şekilde yer alıyor. Karşılaşmanın adresi ise Celta Vigo'nun sahası Estadio Abanca Balaídos olacak.
CELTA DE VIGO - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Celta de Vigo - CA Osasuna maçı 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.
CELTA DE VIGO - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.
CELTA VIGO - OSASUNA MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Celta Vigo ile Osasuna arasındaki karşılaşmanın normalde sezonun ilk haftasında oynanması planlanıyordu. Ancak Celta'nın sahası Balaídos'un zemininin futbol oynanmaya elverişli olmaması nedeniyle maç ertelendi.
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