Celta Vigo - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Celta de Vigo - CA Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga'nın ertelenen 1. hafta karşılaşmasında Celta Vigo, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Mücadelenin başlama saati ve Türkiye'deki yayın bilgisi haberimizde.