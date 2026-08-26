Al-Faisaly - Al-Fateh maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin ilk iki haftasında galibiyet alamayan Al-Faisaly FC ile Al-Fateh SC, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Peki Al-Faisaly FC - Al-Fateh SC maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri...