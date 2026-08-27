La Liga'da heyecan Barcelona - Athletic Bilbao karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona deplasmanda aldığı 5-0'lık Elche galibiyetiyle başlayan son şampiyon Barcelona, Athletic Bilbao karşısında da kazanarak 2026-27 sezonuna iki maçta iki galibiyetle devam etmek istiyor. Peki Barcelona - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

Barcelona - Athletic Bilbao maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 2026-27 sezonunun ilk hafta maçlarından biri bugün oynanacak. Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Sezonun açılış karşılaşmasında Elche'yi 5-0 mağlup eden Barcelona, taraftarı önünde de üç puan alarak şampiyonluk yarışına güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. La Liga'nın resmi programına göre Barcelona - Athletic Bilbao maçı 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İspanya'da başlayacak. Türkiye ile İspanya arasındaki saat farkı nedeniyle mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın adresi ise Spotify Camp Nou olacak. Barcelona - Athletic Bilbao maçıına dair detaylar haberimizde...

BARCELONA - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

BARCELONA - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Athletic Bilbao karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA SEZONA FARKLI BAŞLADI

Barcelona, 2026-27 La Liga sezonunun ilk maçında deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi. Hansi Flick'in öğrencileri mücadeleden 5-0 galip ayrılarak sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

Barcelona'nın gollerini Raphinha, Karim Adeyemi ve Fermín López kaydetti. Katalan ekibi, aldığı farklı galibiyetle sezonun ilk haftasında üç puanı hanesine yazdırdı. Şampiyon Barcelona, Athletic Bilbao karşısında da kazanarak zirve yarışında erken bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

ATHLETIC BILBAO BARCELONA DEPLASMANINDA

Athletic Bilbao ise sezonun ilk maçında Sevilla karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Edin Terzic yönetimindeki Bask ekibi, zorlu Barcelona deplasmanında ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

Barcelona karşısında alınacak puan veya puanlar, sezona mağlubiyetle başlayan Athletic Bilbao için büyük önem taşıyor.

BARCELONA - ATHLETIC BILBAO MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)