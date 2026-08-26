Real Madrid - Real Sociedad maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid, 2026-27 sezonundaki ilk iç saha maçında Real Sociedad'ı Santiago Bernabéu'da ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, sahasında da kazanarak ligde 2'de 2 yapmak isterken, Real Sociedad ise Real Betis yenilgisinin ardından güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Peki Real Madrid - Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve maç öncesi tüm detaylar...
Real Madrid - Real Sociedad maçını takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'da 2026-27 sezonu heyecanı sürüyor. Real Madrid, sezonun ilk iç saha karşılaşmasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadelede gözler Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in üzerinde olacak. Sezona Espanyol deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle başlayan Real Madrid, Real Sociedad karşısında da kazanarak lige 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Real Sociedad ise ilk hafta karşılaşmasında Real Betis'e 1-0 mağlup oldu.
REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Real Sociedad maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Real Sociedad karşılaşması S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD'DE HEDEF 2'DE 2
Real Madrid, 2026-27 La Liga sezonuna Espanyol karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı. Mücadelede skor 1-1 devam ederken Carlos Espí'nin 90. dakikadaki golü Madrid ekibine üç puanı getirdi.
Jose Mourinho'nun takımı, Real Sociedad karşısında sahasında kazanarak sezonun ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Real Madrid'in kadrosunda Arda Güler'in yanı sıra Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham ve yaz transfer döneminde kadroya katılan önemli isimler bulunuyor. LaLiga'nın resmi verilerine göre Real Madrid, sezonun ilk maçının ardından 3 puanla 6. sırada yer alırken Real Sociedad ilk haftayı puansız tamamladı.
REAL SOCIEDAD İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Real Sociedad, 2026-27 sezonundaki ilk maçında deplasmanda Real Betis'e 1-0 yenildi. Karşılaşmanın tek golü 63. dakikada Rodrigo Riquelme'den geldi.
Pellegrino Matarazzo yönetimindeki Real Sociedad, Real Madrid deplasmanında sezonun ilk puanlarını almak için mücadele edecek. LaLiga'nın resmi fikstüründe Real Sociedad'ın Real Madrid karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü 21.00'de gösteriliyor.
REAL MADRID - REAL SOCIEDAD REKABETİNDE SON DURUM
Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki rekabette Madrid ekibinin üstünlüğü dikkat çekiyor. İki takımın geçmiş karşılaşmalarında Real Madrid daha fazla galibiyet elde ederken, Real Sociedad'ın son yıllarda rakibine karşı istediği sonuçları almakta zorlandığı görülüyor.
İki takımın 2026-27 sezonundaki ilk buluşması Santiago Bernabéu'da gerçekleşecek. Real Madrid, taraftarı önünde kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı sürdürmek isterken Real Sociedad zorlu deplasmandan puan çıkarmaya çalışacak.
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