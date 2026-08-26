Real Madrid - Real Sociedad maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid, 2026-27 sezonundaki ilk iç saha maçında Real Sociedad'ı Santiago Bernabéu'da ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, sahasında da kazanarak ligde 2'de 2 yapmak isterken, Real Sociedad ise Real Betis yenilgisinin ardından güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Peki Real Madrid - Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve maç öncesi tüm detaylar...