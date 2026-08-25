Al Shabab - Al-Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 3. hafta heyecanı Al Shabab - Al-Riyadh karşılaşmasıyla devam ediyor. Al Shabab, SHG Arena'da Al-Riyadh'ı konuk edecek. İki takımın da üç puan hedeflediği mücadele öncesinde futbolseverler, "Al Shabab - Al-Riyadh maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Al Shabab - Al-Riyadh maçı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve tüm detayları...