UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmek isteyen NK Celje ile Slovan Bratislava, play-off turunun rövanşında kozlarını paylaşacak. Slovakya'da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından iki takım da tur için avantaj elde edemedi. Ev sahibi NK Celje, taraftarı önünde tarihi bir başarıya imza atarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmek isterken Slovan Bratislava ise deplasmanda kazanarak adını Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasının lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor. Peki NK Celje - Slovan Bratislava maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve tur hesapları...

NK Celje - Slovan Bratislava maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu play-off turunda heyecan sona eriyor. NK Celje ile Slovan Bratislava, lig aşamasına yükselme mücadelesinde turun ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Slovakya'da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 tamamlanması, eşleşmeyi rövanş öncesinde tamamen dengede bıraktı. UEFA'nın resmi programına göre NK Celje - Slovan Bratislava karşılaşması 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Eşleşmenin galibi Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek, kaybeden takım ise UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yoluna devam edecek.

NK CELJE - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

NK Celje - Slovan Bratislava maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

NK CELJE - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

NK Celje - Slovan Bratislava karşılaşması Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

NK CELJE - SLOVAN BRATISLAVA İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 19 Ağustos'ta Slovan Bratislava'nın sahasında 1-1 sona erdi. Slovan Bratislava'nın yeni transferlerinden Roman Čerepkai, 15. dakikada ev sahibi ekibi öne geçirdi. NK Celje ise Milot Avdyli'nin ilk yarının son bölümünde attığı şık golle skoru eşitledi.

İkinci yarıda Celje daha etkili fırsatlar üretse de başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı. Böylece tur için tüm hesaplar Slovenya'daki rövanşa kaldı.

NK CELJE TARİHİ BAŞARI PEŞİNDE

NK Celje, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Slovenya temsilcisi daha önce organizasyonun elemelerinde iki kez ikinci turda elenmişti.

Celje'nin bu sezonki Avrupa macerası ise elemelerde başarılı sonuçlarla devam etti. Slovenya temsilcisi önce Egnatia'yı penaltılar sonucunda geçerken, üçüncü eleme turunda Ararat-Armenia karşısında 3-2'lik toplam skorla tur atladı.

Şimdi Vítor Campelos'un öğrencileri, Slovan Bratislava'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen ikinci Sloven kulübü olma fırsatını yakalamış durumda.

SLOVAN BRATISLAVA DEPLASMANDA TUR ARIYOR

Slovan Bratislava ise deneyimi ve geçmiş Avrupa kupası performansıyla eşleşmenin favorileri arasında gösteriliyor. Slovakya temsilcisi ilk maçta kendi sahasında avantaj sağlayamasa da 1-1'lik sonuçla tur şansını korudu.

Slovan'ın başında eski Fildişi Sahilli yıldız Yaya Touré bulunuyor. UEFA'nın verilerine göre Touré, futbolculuk döneminde Şampiyonlar Ligi'nde 70 maça çıktı ve bu alanda Afrikalı oyuncular arasında en deneyimli isimlerden biri oldu. Slovan Bratislava, Celje deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak.

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