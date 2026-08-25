La Liga'da 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında Valencia ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk maçında Celta de Vigo ile golsüz berabere kalan Valencia, sahasında Real Betis karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Real Betis ise zorlu Mestalla deplasmanından üç puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Valencia - Real Betis maçının saatini ve yayın kanalını araştırıyor.

Valencia - Real Betis maçını takip etmek için tıklayınız...

Valencia - Real Betis maçı için geri sayım başladı. İspanya La Liga'da sezonun ikinci maç haftasında Valencia, Mestalla Stadyumu'nda Real Betis'i ağırlayacak. İlk maçında Celta de Vigo ile 0-0 berabere kalan Valencia, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak isterken, Real Betis deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. La Liga'nın resmi fikstüründe karşılaşma 25 Ağustos Salı günü olarak yer alıyor. İki takım da sezonun ilk karşılaşmasında farklı sonuçlar aldı. Valencia, Celta de Vigo karşısında gol atamazken sahadan bir puanla ayrıldı. Real Betis ise ilk maçında galibiyete ulaşarak üç puanla başladı. Bu nedenle Mestalla'daki mücadele, iki ekip açısından da sezonun erken bölümünde önemli bir sınav olacak.

VALENCIA - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Valencia - Real Betis maçı 25 Ağustos 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

VALENCIA - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanması planlanıyor.

VALENCIA - REAL BETIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Valencia'nın sahası Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.

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