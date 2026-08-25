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Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak son takımların belirleneceği play-off turunda heyecan devam ediyor. Bodo/Glimt ile NEC Nijmegen, ilk maçın rövanşında 25 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek. Hollanda'daki ilk mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılan Norveç ekibi, sahasında turu geçmek için avantajını korumaya çalışacak. Futbolseverler ise Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Giriş Tarihi:
Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasına kalma mücadelesi devam ediyor. Play-off turundaki rövanş karşılaşmalarından birinde Bodo/Glimt ile NEC Nijmegen kozlarını paylaşacak. İlk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Bodo/Glimt, tur için önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçı saat kaçta?", "Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçı hangi kanalda?" ve "Bodo/Glimt - NEC Nijmegen canlı izle" aramalarına yöneldi. İşte Şampiyonlar Ligi play-off rövanşına ilişkin tüm detaylar...

BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçı 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk karşılaşmayı Bodo/Glimt deplasmanda 3-1 kazandı.

BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN RÖVANŞI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı 25 Ağustos Salı günü Norveç'teki Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak.

BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN TURU GEÇEN TAKIM HANGİ TURNUVADA OYNAYACAK?

Eşleşmenin galibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasında mücadele edecek.

BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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