Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak son takımların belirleneceği play-off turunda heyecan devam ediyor. Bodo/Glimt ile NEC Nijmegen, ilk maçın rövanşında 25 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek. Hollanda'daki ilk mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılan Norveç ekibi, sahasında turu geçmek için avantajını korumaya çalışacak. Futbolseverler ise Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.
Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçını takip etmek için tıklayın!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasına kalma mücadelesi devam ediyor. Play-off turundaki rövanş karşılaşmalarından birinde Bodo/Glimt ile NEC Nijmegen kozlarını paylaşacak. İlk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Bodo/Glimt, tur için önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçı saat kaçta?", "Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçı hangi kanalda?" ve "Bodo/Glimt - NEC Nijmegen canlı izle" aramalarına yöneldi. İşte Şampiyonlar Ligi play-off rövanşına ilişkin tüm detaylar...
BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçı 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?
İlk karşılaşmayı Bodo/Glimt deplasmanda 3-1 kazandı.
BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN RÖVANŞI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı 25 Ağustos Salı günü Norveç'teki Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak.
BODO/GLIMT - NEC NIJMEGEN TURU GEÇEN TAKIM HANGİ TURNUVADA OYNAYACAK?
Eşleşmenin galibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasında mücadele edecek.
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