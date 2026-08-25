Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak son takımların belirleneceği play-off turunda heyecan devam ediyor. Bodo/Glimt ile NEC Nijmegen, ilk maçın rövanşında 25 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek. Hollanda'daki ilk mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılan Norveç ekibi, sahasında turu geçmek için avantajını korumaya çalışacak. Futbolseverler ise Bodo/Glimt - NEC Nijmegen maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.