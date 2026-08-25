Barcelona'dan alkış toplayan hareket! Rum Elam Cephesi'ne boyun eğmediler!

Barcelona Akademisi'nin KKTC'de 7 - 11 ve 16 - 20 Eylül 2026 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde düzenleyeceğini duyurduğu "Lefkoşa Kampı" organizasyon yerinin resmi sitede "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak belirtilmesini Rumlar hazmedemedi. Aşırı sağcı Rum ELAM Partisi gelişmeye tepki gösterirken İspanyol devi kararından geri adım atmayarak alkış topladı.

Barcelona akademisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği "Lefkoşa Kamp", kulübün kamp yerini "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurmasının ardından Rum ELAM Partisi, İspanya hükümetine çağrı yaparak, organizasyonun iptal edilmesini istedi.

Fakat İspanyol devi geri adım atmadı ve bu duruşuyla büyük alkış topladı.

KKTC BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, ülkesinde yapılması planlanan uluslararası etkinliklere karşı çıkan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösteren aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi'ne (Elam Cephesi) tepki gösterdi.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Üstel, KKTC'de düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali ile bir kulüp tarafından yapılacak futbol eğitim kampının iptal edilmesi yönündeki Elam Cephesi'nin girişimlerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Üstel açıklamasında, Nexus Müzik Festivali'nin geçen hafta KKTC'de yapılması beklenirken, Rumların baskıları sonucunda iptal edildiğini hatırlatarak, Zamna Müzik Festivali ile uluslararası bir futbol kampının hedef alınmasının Rum tarafındaki bazı çevrelerin gerçek niyetlerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının dünya ile temas kurmasından, gençlerin uluslararası organizasyonlarda yer almasından, Kıbrıs Türk kültür ve sanatının dünyaya ulaşmasından rahatsızlık duyanlara karşı, inanç ve cesaretle mücadele edeceklerini vurgulayan Ünal Üstel, "Artık karşılarında içine kapanmasını bekledikleri bir toplum yok. Kendi devletine sahip çıkan, geleceğine güvenle bakan ve dünyayla bağlarını güçlendirme iradesine sahip bir Kıbrıs Türk halkı vardır." ifadelerini kullandı.

Üstel, ülkesinde yapılması planlanan müzik festivalleri ile bir kulüp tarafından gençler için planlanan futbol eğitim kampına karşı çıkan Elam Cephesi'nin engelleme çabalarının, Rum siyasetinin Kıbrıs Türk halkına yönelik değişmeyen bakış açısını yansıttığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Biz bu zihniyete dün de boyun eğmedik, bugün de eğmeyeceğiz. Kıbrıs Türk gençleri dünyanın dört bir yanındaki gençlerle buluşacak, spor yapacak, sanatını ve kültürünü paylaşacaktır. Devletimiz de halkımızın bu yöndeki iradesinin önünü açmaya devam edecektir."

KKTC'de eylül ayında yapılması planlanan Nexus Festivali'ne daha önce katılacağını açıklayan Sırp müzik şirketi EXIT, Girne Kalesi yakınında düzenlenecek müzik ağırlıklı festivalden Rumların baskıları sonucunda çekilmek zorunda kaldı.

Sırp EXIT'in çekilme kararında aşırı sağcı, ırkçı Elam Cephesi'nin baskıları sonucu GKRY'nin Sırp Hükümeti nezdindeki girişimlerinin etkili olduğu iddia edildi.

GKRY'deki Elam Cephesi, İspanyol Barcelona kulübünün resmi sitesinden açıkladığı 11 Eylül'de KKTC'de yapılması planlanan gençler için futbol eğitim kampı ile Zamna Müzik Festivali'ne de uluslararası katılımı engellemek üzere Rum Dışişlerine çağrıda bulunarak, Barcelona için İspanya'ya, müzik festivali için de katılımcı grupların ülkelerine baskı yapılmasını istedi.