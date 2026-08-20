Süper Loto sonuçları 20 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından merak konusu oldu. Bir önceki çekilişte 6 bilen çıkmaması nedeniyle 320 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye devretmişti. İşte Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 AĞUSTOS 2026 | Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi için heyecan sona erdi. 20 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleri, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "Bugün Süper Loto'da hangi numaralar çıktı?" ve "Büyük ikramiye devretti mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Süper Loto'nun bir önceki çekilişi 18 Ağustos Salı günü gerçekleştirilmiş, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretmişti. 18 Ağustos çekilişinde çıkan numaralar 16, 28, 45, 49, 52 ve 54 olmuştu. Büyük ikramiye ise 320 milyon 719 bin 349 lira 65 kuruş olarak 20 Ağustos çekilişine devretmişti.

20 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Ağustos Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında yayınlandı.

Kazanan numaralar: 8-21-25-46-48-57

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

18 Ağustos'taki çekilişte 6 bilen çıkmadığı için 320 milyon 719 bin 349 lira 65 kuruşluk büyük ikramiye 20 Ağustos çekilişine devretmişti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol edebilir.

Sorgulama işlemi için:

Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine girin. Süper Loto bölümünü açın. Çekiliş sonuçları bölümünden 20 Ağustos 2026 tarihini seçin. Kuponunuzdaki numaraları kazanan numaralarla karşılaştırın. Biletinizin ikramiye durumunu resmi sorgulama ekranından kontrol edin.

SÜPER LOTO'DA KAÇ BİLEN KAZANIYOR?

Süper Loto'da bir kolonda 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 sayı seçiliyor. Çekilişte 2, 3, 4, 5 veya 6 numarayı doğru tahmin eden oyuncular ilgili ikramiye kategorisinden ödeme almaya hak kazanıyor.

6 bilen ise büyük ikramiyenin sahibi oluyor. 6 bilen çıkmadığında büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor.

20 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILDI?

Süper Loto çekilişleri haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. 20 Ağustos Perşembe günü yapılan çekilişin ardından sonuçların resmi sorgulama ekranına aktarılmasıyla kazanan numaralar kontrol edilebiliyor.