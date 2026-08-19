Dodi Lukebakio kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? Beşiktaş'ın transfer gündemine giren Belçikalı futbolcu için Benfica ile görüşmelerin sürdüğü aktarılıyor. Sağ kanatta görev yapan 28 yaşındaki Lukebakio, 24 Eylül 1997'de Brüksel'de dünyaya geldi. Anderlecht altyapısından yetişen yıldız futbolcu; Watford, Fortuna Düsseldorf, Hertha Berlin, Wolfsburg ve Sevilla formaları giydikten sonra 2025 yılında Benfica'ya transfer oldu. İşte Dodi Lukebakio'nun kariyeri, mevkisi, yaşı, memleketi ve transfer sürecine dair merak edilenler...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Dodi Lukebakio oldu. Siyah-beyazlıların, Benfica forması giyen Belçikalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Portekiz ekibiyle görüşmeler yaptığı aktarılıyor. Beşiktaş'ın Lukebakio için 3 milyon euro kiralama bedeli ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir paket sunduğu belirtildi. Söz konusu teklifin toplam değerinin 20 milyon euro olduğu aktarıldı. Benfica'nın resmi oyuncu profilinde ise Lukebakio'nun 2025 yılında Sevilla'dan Portekiz ekibine transfer olduğu ve halen Benfica'nın kadrosunda yer aldığı görülüyor. Peki, Dodi Lukebakio kimdir? Lukebakio kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

DODI LUKEBAKIO KİMDİR?

Tam adı Dodi Lukebakio Ngandoli olan futbolcu, 24 Eylül 1997 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünyaya geldi. 28 yaşındaki Lukebakio, Belçika Milli Takımı formasını da giyiyor. Benfica'nın resmi biyografisine göre futbolcu, kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ve henüz 18 yaşındayken kulübün A takımında forma giydi. Lukebakio'nun aile kökeninde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti bulunuyor. Benfica'nın verdiği bilgilere göre futbolcunun babası Fransız-Kongolu, annesi ise Belçikalı. Lukebakio bir dönem Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda hazırlık maçında forma giyse de daha sonra Belçika'yı temsil etmeyi tercih etti.

DODI LUKEBAKIO KAÇ YAŞINDA?

24 Eylül 1997 doğumlu olan Belçikalı futbolcu, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında. 24 Eylül 2026'da 29 yaşına girecek.

DODI LUKEBAKIO NERELİ?

Dodi Lukebakio, Brüksel, Belçika doğumludur. 24 Eylül 1997'de Brüksel'de dünyaya gelen futbolcu, Belçika Milli Takımı'nı tercih etti.

DODI LUKEBAKIO HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Dodi Lukebakio, Portekiz'in Benfica takımında forma giyiyor. Belçikalı futbolcu, Sevilla'dan ayrılarak 1 Eylül 2025'te Benfica'ya transfer oldu. Benfica'nın resmi kadro sayfasında da Lukebakio, A takımın hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.

DODI LUKEBAKIO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Lukebakio'nun ana mevkisi sağ kanattır. Sol ayağını kullanan 1.87 metre boyundaki futbolcu, hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor. Transfermarkt da Lukebakio'yu "right winger", yani sağ kanat oyuncusu olarak listeliyor.

Belçikalı oyuncunun özellikle kanatta hızını ve bire bir yeteneğini kullanması, onu hücum hattında farklı bir alternatif haline getiriyor.

DODI LUKEBAKIO'NUN KARİYERİ

Lukebakio'nun profesyonel kariyeri Anderlecht'te başladı. Ardından Fransa'da Toulouse ve Belçika'da Charleroi'ye kiralandı. 2018 yılında İngiltere Championship ekiplerinden Watford'a transfer olan Lukebakio, aynı yıl Fortuna Düsseldorf'a kiralandı. Almanya'daki performansının ardından Hertha Berlin'e transfer oldu. Bundesliga ekibinde üç sezon geçiren futbolcu, bu dönemde Wolfsburg'a da kiralandı. Benfica'nın resmi biyografisine göre Lukebakio, Hertha Berlin döneminde 96 maçta 27 gol kaydetti.

Lukebakio'nun oynadığı takımlar

Anderlecht

Toulouse

Charleroi

Watford

Fortuna Düsseldorf

Hertha Berlin

Wolfsburg

Sevilla

Benfica

Lukebakio, 2023 yılında Sevilla'ya transfer oldu. İspanyol ekibindeki iki sezonunda 65 maçta 16 gol attı. Benfica'nın aktardığı bilgilere göre futbolcu, 2024/25 sezonunda Sevilla'nın La Liga'daki en golcü oyuncusu oldu.

DODI LUKEBAKIO BEŞİKTAŞ'A MI TRANSFER OLACAK?

Beşiktaş'ın Dodi Lukebakio ile ilgilendiği daha önce A Spor tarafından da gündeme getirilmişti. Siyah-beyazlıların sağ kanat için Carlos Forbs ile birlikte Lukebakio'yu değerlendirdiği aktarılmıştı.

Beşiktaş'ın Benfica'ya 3 milyon euro kiralama bedeli ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Ancak bu bilgiler bir transfer iddiasına dayanıyor; şu aşamada Lukebakio'nun Beşiktaş'a transferinin resmen gerçekleştiğine dair bir kulüp açıklaması bulunmuyor.

DODI LUKEBAKIO'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Belçika Milli Takımı'nı tercih eden Lukebakio, A Milli Takım seviyesinde ilk maçına 2020 yılında çıktı. Benfica'nın resmi biyografisine göre futbolcu, Belçika'nın EURO 2024 kadrosunda da yer aldı. 2026 Dünya Kupası'nda da Belçika kadrosunda bulunan Lukebakio, turnuvada takımının hücum seçenekleri arasında yer aldı.