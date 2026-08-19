Çılgın Sayısal Loto'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba çekilişi tamamlandı. Şans oyunu takipçileri, kazanan numaralarla birlikte büyük ikramiyenin talihlisini bulup bulmadığını ve kuponlarının ikramiye kazanıp kazanmadığını araştırıyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor.

19 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları için beklenen çekiliş tamamlandı. Milli Piyango Online tarafından haftanın ikinci çekilişi olarak gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları, kupon sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından gözler kazanan numaralar, Joker, SüperStar ve ikramiye dağılımına çevrildi. Özellikle önceki çekilişte büyük ikramiyenin devretmesinin ardından 19 Ağustos çekilişinde 6 bilen çıkıp çıkmadığı merak edildi.

19 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

35-39-63-78-83-85 Joker: 28 SüperStar: 28

ÇILGIN SAYISAL LOTO BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

19 Ağustos çekilişi öncesinde büyük ikramiye 567 milyon 163 bin 322 TL seviyesine ulaşmıştı. Bu tutar, 17 Ağustos'taki çekilişte 6 bilen çıkmaması nedeniyle bir sonraki çekilişe devretmişti.

19 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SONUCU NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından biletlerini Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilir. Sonuç sorgulama işlemi için çekiliş sonuçları bölümünden Çılgın Sayısal Loto seçilerek 19 Ağustos 2026 tarihli çekilişe ulaşılabilir. Milli Piyango Online'ın resmi sitesinde Çılgın Sayısal Loto sonuçları, kazanan numaralar ve kazanan kategorilere ilişkin bilgiler yayınlanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. 19 Ağustos Çarşamba günü yapılan çekiliş de saat 21.30'da başladı. Sonuçlar çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online üzerinden yayınlanıyor.

19 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

19 Ağustos 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının en güvenilir şekilde kontrol edilebileceği yer Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranıdır. Resmi platformda çekiliş sonuçlarının yanı sıra kazanan kategoriler ve ikramiye bilgileri de yayınlanıyor.