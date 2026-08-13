Canlı altın fiyatları 13 Ağustos | Gram altın ne kadar?

Piyasalardaki dalgalanmalar ve küresel ons altın hareketleriyle birlikte 13 Ağustos 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. "Bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu?" soruları arama motorlarında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 13 Ağustos güncel gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...