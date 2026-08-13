Canlı altın fiyatları 13 Ağustos | Gram altın ne kadar?
Piyasalardaki dalgalanmalar ve küresel ons altın hareketleriyle birlikte 13 Ağustos 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. "Bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu?" soruları arama motorlarında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 13 Ağustos güncel gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, serbest piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla kuyumcularda ve serbest piyasada işlem gören altın türlerinin alış-satış rakamları netleşti. Arama motorlarında "13 Ağustos altın fiyatları", "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?" ve "Canlı altın fiyatı takip ekranı" başlıkları en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.
GRAM ALTIN ALIŞ: 6.745,64 ₺
GRAM ALTIN SATIŞ: 6.746,41 ₺
CANLI DÖVİZ FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026
◼ABD Doları: 47,77 (Alış) - 47,77 (Satış)
◼EURO: 55,23 (Alış) - 55,24 (Satış)
◼STERLİN: 64,44 (Alış) - 64,55 (Satış)
KAPALIÇARŞI İLE SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI ARASINDA NEDEN FARK VAR?
Fiziki altın talebi, nakliye, işçilik ve kuyumcu marjları nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile ekran fiyatları arasında zaman zaman küçük farklar oluşabilmektedir.
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026
▶ Gram Altın Alış: 6.745,64 ₺
▶Gram Altın Satış: 6.746,41 ₺
▶Çeyrek Altın Alış: 10.927,00 ₺
▶Çeyrek Altın Satış: 11.014,00 ₺
▶Yarım Altın Alış: 21.760,00 ₺
▶Yarım Altın Satış: 22.027,00 ₺
▶Tam Altın Alış: 42.980,59 ₺
▶Tam Altın Satış: 43.827,34 ₺
▶Ata Altın Alış: 44.324,14 ₺
▶Ata Altın Satış: 45.440,61 ₺
▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.109,53 ₺
▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.313,02 ₺
▶Gümüş Alış: 99,82 ₺
▶Gümüş Satış: 99,91 ₺
NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 13 Ağustos Perşembe günü saat 14.11 itibarıyla alınmıştır.