Manchester United - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını sürdüren İngiliz futbolunun iki tarihi rakibi Manchester United ile Leeds United, özel hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. "Güller Savaşı" rekabetini canlı izlemek isteyen sporseverler "Manchester United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev randevunun yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme ekranı detayları...

Manchester United - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İngiltere futbolunun en köklü ve tutkulu rekabetlerinden biri olan "Güller Savaşı" (Roses Rivalry), yeni sezon öncesi hazırlık maçında yeniden sahne alıyor. Manchester United ile Leeds United, sezon öncesi form durumlarını test etmek ve eksiklerini görmek amacıyla karşı karşıya geliyor. Dev kapışma öncesinde futbolseverler arama motorlarında "Manchester United - Leeds United maçı ne zaman?", "Man Utd - Leeds maçı hangi kanalda?" ve "Manchester United maçı şifresiz mi?" sorularını yoğun bir şekilde araştırıyor.

MANCHESTER UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere'nin iki dev kulübü Manchester United ve Leeds United arasındaki özel hazırlık müsabakası 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü (bu akşam) oynanacak.

A pre-season match with a competitive edge 👊



Come on United! 🇾🇪 — Manchester United (@ManUtd) August 12, 2026

MANCHESTER UNITED - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği canlı yayın kanalı netleşti. Manchester United - Leeds United hazırlık maçı Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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