Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İngiltere Premier Lig'in iki köklü ekibi Everton ile Newcastle United, dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyen futbolseverler "Everton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Müsabakanın başlama saati, şifresiz yayın bilgisi ve canlı izleme detayları haberimizde...

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İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık kampı tüm hızıyla devam ederken, iki güçlü kulüp Everton ile Newcastle United özel hazırlık maçında sahaya çıkıyor. Arama motorlarında sporseverler tarafından "Everton - Newcastle United maçı ne zaman?", "Everton maçı hangi kanalda?" ve "Everton - Newcastle maçı nasıl izlenir?" başlıkları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendiren her iki ekip, lig öncesi son durumlarını ve taktik varyasyonlarını bu zorlu müsabakada test edecek.

EVERTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Newcastle United-Everton maçı, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü (bugün) oynanacak.

EVERTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Newcastle Utd.-Everton maçı, saat 19:15'te başlayacak.

EVERTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği canlı yayın kanalı açıklandı. Everton - Newcastle United hazırlık müsabakası Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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