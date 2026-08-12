UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak dev mücadele öncesinde sporseverler "PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve tüm detaylar...

PSG - Aston Villa maçını takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupalarından biri olan UEFA Süper Kupa, Avusturya'da sahibini buluyor. Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ile UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren İngiliz temsilcisi Aston Villa, geleneksel sezon açılış müsabakasında kozlarını paylaşıyor. Luis Enrique yönetiminde üst üste ikinci kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi hedefleyen PSG ile Unai Emery önderliğinde tarihi bir başarıya imza atan Aston Villa'nın randevusu öncesinde futbolseverler arama motorlarında "PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta?", "Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "PSG maçı şifresiz mi?" sorularını yoğun şekilde araştırıyor.

PSG - ASTON VILLA SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki 2026 UEFA Süper Kupa final karşılaşması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü (bu akşam) oynanacak.

PARIS SAINT-GERMAIN - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Salzburg kentinde yer alan Stadion Salzburg (Red Bull Arena) ev sahipliğinde gerçekleşecek dev mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Somali Futbol Federasyonu'ndan hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.

PSG - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği canlı yayın kanalı netleşti. PSG - Aston Villa UEFA Süper Kupa final maçı Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint-Germain muhtemel 11: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Mbaye, Dembele, Kvaratskhelia

Aston Villa muhtemel 11: Bizot, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Gomes, Kamara, Hemmings, Buendia, Garnacho, Watkins

PSG VE ASTON VILLA UEFA SÜPER KUPA'DA KARŞI KARŞIYA

Son yıllarda Avrupa futboluna damgasını vuran Paris Saint-Germain, Real Madrid'in 2016 ve 2017'deki üst üste zaferler serisini tekrarlama hedefiyle UEFA Süper Kupa sahnesine çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Udine'de oynanan finalde Tottenham Hotspur'u nefes kesen bir takibazlığın ardından penaltı atışlarıyla devirerek kupayı müzesine götüren Fransız devi, bu kez bir başka İngiliz temsilcisiyle kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha müzesine götüren PSG, Luis Enrique yönetiminde adeta kupa koleksiyonculuğu yapıyor. İspanyol teknik adamın Parc des Princes'e gelişinden bu yana 12. şampiyonluğunu penaltılarla mağlup ettiği Arsenal karşısında elde eden Paris ekibi, gözünü 13. zafere dikti. Sezon öncesi hazırlık sürecinde Dünya Kupası yıldızlarının yokluğunda Mallorca'ya 3-0 yenilip Manchester United ile 1-1 berabere kalarak ritim arayan PSG, buna karşın hücum gücüyle güven veriyor. Ocak ayındaki Paris FC derbisinden bu yana çıktığı 28 resmi maçın tamamında fileleri havalandırmayı başaran başkent ekibi, maça temposunu koymaya hazır.

ASTON VILLA YENİLENEN KADROSUYLA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Rakipleri Aston Villa ise unutulmaz bir sezonun ardından Paris'in karşısına çıkıyor. İki takım arasındaki geçmiş rekabet bol gole sahne olmuş, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ne uzanan yolculuğunda çeyrek finalde Villa'yı toplamda 5-4 ile elemesi akıllarda kalmıştı. Ancak Birmingham temsilcisi geçen sezon kıtasal macerasını zirveye taşıyarak İstanbul'daki Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u mağlup etmiş ve 30 yıl sonra ilk büyük kupasını kazanmıştı.

Bu tarihi başarının ardından kadrosunda önemli değişimlere giden Aston Villa, kilit isimleri Morgan Rogers ve Youri Tielemans ile yollarını ayırdı. Bordo-mavililer bu kayıpları Alejandro Garnacho, Joao Gomes ve Johan Manzambi hamleleriyle telafi etmeye çalıştı. Unai Emery'nin ekibi, son olarak Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu altı maçlık hazırlık periyodunu üç galibiyetle tamamlayarak resmi sezona odaklandı.

İstatistikler ise ilginç bir tezat sunuyor: Avrupa uzmanı Unai Emery daha önce çıktığı üç Süper Kupa finalinden de (biri Luis Enrique'nin Barcelona'sına karşı 5-4'lük skorla) mağlup ayrılırken; Aston Villa tek katılım gösterdiği 1982 yılında Barcelona'yı devirerek kupayı müzesine götürmüştü.

LUIS ENRIQUE: "ASIL HEDEFİMİZ SEZON SONU"

Karşılaşmanın oynanacağı Salzburg Stadı'nda basın mensuplarının karşısına geçen PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, mücadele öncesinde temkinli ve iddialı açıklamalarda bulundu. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Süper Kupa'da olmak geçen sezon işimizi iyi yaptığımızın kanıtı. Ancak kağıt üzerindeki favorilik sahada işe yaramaz. Zirve formumuza sezon başında değil, sezon sonunda ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Aston Villa'nın transfer dönemindeki değişimine dikkat çeken Enrique, rakiplerini analiz etmenin zor olduğunu ama kendi oyun felsefelerinden ödün vermeyeceklerini ifade etti. İspanyol teknik adamların ve futbolunun son on yıldaki hakimiyetinden gurur duyduğunu vurgulayan Enrique; FIFA Başkanı Infantino'nun turnuva hisselerini satma projesine ilişkin soruları ise "Ben politikacı değilim, sadece işime ve oyuncularıma odaklanıyorum" diyerek yanıtlamaktan kaçındı. Yıldızlar topluluğunu motive etmenin zor olmadığını belirten başarılı teknik adam, oyuncularının sergilediği oyun tarzından keyif aldığını ve her gün üzerine koyarak ilerlediklerini sözlerine ekledi.

PSG - ASTON VILLA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ-TIKLA

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Paris Saint-Germain vs Aston Villa in the UEFA Super Cup — IT'S MATCHDAY 🏆 pic.twitter.com/KX4DtXjlaf — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 12, 2026