Jean Van Hamme ve Philippe Francq'ın çizgi romanından beyazperdeye aktarılan Tehlikeli Miras (Largo Winch), Akdeniz'den Hong Kong'a uzanan nefes kesen bir aksiyon macerası sunuyor. Sürükleyici senaryosu, egzotik lokasyonları ve dur durak bilmeyen aksiyon sahneleriyle dikkat çeken yapım, hem çizgi roman hayranlarını hem de macera tutkunlarını ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki Tehlikeli Miras filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor ve yapım ne zaman çekildi? İşte sinema dünyasının aksiyon dolu yapıtı Tehlikeli Miras hakkında merak edilenler!

Dünya çapında milyonlarca satan çizgi roman serisinin ilk sinema uyarlaması olan Tehlikeli Miras, televizyonda her yayınlandığında izleyicileri ekrana kilitliyor. Yönetmen koltuğunda Jerome Salle'in oturduğu, yüksek bütçeli dövüş ve kovalamaca sahneleriyle göz dolduran filmin öne çıkan hikayesi ve dev oyuncu kadrosu, sinemaseverler tarafından merak konusu. Peki Tehlikeli Miras filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Tehlikeli Miras nerede çekildi? İşte detaylar!

TEHLİKELİ MİRAS (LARGO WINCH) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Varlıklı ve vizyoner iş insanı Nerio Winch, sıfırdan kurduğu devasa finans imparatorluğu ve finansal karteliyle dünya ekonomisinde büyük bir güce sahiptir. Ancak Nerio'nun beklenmedik ve şüpheli ölümü, şirketin yönetim kurulunda amansız bir iktidar savaşını tetikler. Kimin elinin kimin cebinde olmadığının belirsizleştiği bu kaos ortamında yönetim kurulunun bilmediği büyük bir sır vardır: Nerio Winch'in herkesten gizlediği yetimhaneden evlat edindiği bir oğlu bulunmaktadır. Maceraperest, asi, özgür ruhlu ve yetenekli bir savaşçı olan Largo Winch, babasının gizemli ölüm haberini alır almaz harekete geçer. Hem babasının cinayetini aydınlatmak hem de kendisine kalan çok uluslu şirketin kontrolünü ele geçirmek isteyen Largo, acımasız düşmanlara ve üst düzey işbirlikçilere karşı amansız bir mücadeleye girişir.

TEHLİKELİ MİRAS YÖNETMENİ KİM?

Aksiyon ve gerilim türündeki "Tehlikeli Miras" (Largo Winch) filminin yönetmen koltuğunda Fransız sinemacı Jerome Salle oturmaktadır. Daha önce Anthony Zimmer gibi başarılı yapımlarla adını duyuran Salle, dünyaca ünlü çizgi romanı sinemaya uyarlarken hem senaryo ekibinde yer almış hem de filmin yüksek tempolu dövüş ve kovalamaca sahnelerini yönetmiştir. Jérôme Salle, çizgi romanın ruhuna sadık kalarak modern bir görsel dil ve dinamik sinematografi ile filme imzasını atmıştır.

TEHLİKELİ MİRAS NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Görkemli sahneleri ve uluslararası mekân kullanımıyla dikkat çeken yapımın ana çekimleri Ağustos 2007 - Aralık 2007 tarihleri arasında tamamlanmış, film ilk olarak Aralık 2008'de Fransa ve Belçika'da vizyona girmiştir. Hikâyenin küresel çaptaki finansal güç savaşlarını konu alması nedeniyle film çok farklı coğrafyalarda çekilmiştir. Çekimlerin ana merkezleri arasında Fransa (Paris), Belçika, egzotik deniz sahneleri için Malta (Akdeniz sahneleri) ve gökdelenlerle dolu finans dünyasını yansıtmak amacıyla Çin (Hong Kong) yer almaktadır.

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ OYUNCU KADROSU

Tomer Sisley

Tomer Sisley Miki Manojlović

Kristin Scott Thomas

Elizabeth Bennett

Nicolas Vaude

Mélanie Thierry

Vincent Haquin

Bojana Panić

Denis Rouden