Walt Disney Pictures ve Jerry Bruckheimer imzalı Genç Kadın ve Deniz, spor tarihinin en ilham verici hikayelerinden birini beyazperdeye taşıyor. Star Wars'ın Rey'i Daisy Ridley'nin başrolde yer aldığı film, 1926 yılında Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın olan Gertrude Trudy Ederle'nin gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Glenn Stout'un biyografik kitabından uyarlanan yapım, tarihi bir zaferin yanı sıra kadın hakları mücadelesinin de sembolü haline geldi. Genç Kadın ve Deniz filminin oyuncu kadrosu, konusu ve detaylar haberimizde!

Biyografi ve spor draması türündeki başarılı yapımlar arasında gösterilen Genç Kadın ve Deniz, sinemaseverler arasında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Arama motorlarında "Genç Kadın ve Deniz filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler, yönetmeni kim? Gerçek hayat hikayesinden uyarlama mı?" başlıkları izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Çekimleri 2022 yılında tamamlanan ve 2024 yılında izleyiciyle buluşan yapım, hem görsel estetiği hem de duygusal derinliğiyle tarihin tozlu sayfalarında kalmış devasa bir başarıyı yeniden gün yüzüne çıkarıyor. İşte detaylar!

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gertrude, ablasının ve kendisini her koşulda destekleyen antrenörlerinin sarsılmaz inancı sayesinde, toplumun kadına biçtiği dar kalıpları ve etrafındaki düşmanlıkları birer birer aşmayı başarır. Ataerkil bir toplum yapısının hakim olduğu dönemin şartlarına göğüs geren Trudy, önce ABD Olimpiyat yüzme takımının basamaklarını tırmanır, ardından imkansız gözüken bir hedefe gözünü diker: Fransa'dan İngiltere'ye, Manş Denizi üzerinden 21 millik (yaklaşık 34 km) tehlikeli ve dondurucu bir yüzüşü tamamlamak. Dalgalara, akıntılara ve dönemin cinsiyetçi zihniyetine karşı verilen bu zorlu mücadele, Gertrude'un adını tarihe altın harflerle yazdırmasıyla sonuçlanır.

GENÇ KADIN VE DENİZ YÖNETMENİ KİM?

Genç Kadın ve Deniz filmi, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, Malefiz: Kötülüğün Gücü gibi başarılı filmlerin yönetmeni Joachim Ronning tarafından yönetilmiştir. Filmin senaryosu Jeff Nathanson tarafından kaleme alınmıştır.

GENÇ KADIN VE DENİZ GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ, UYARLAMA MI?

Genç Kadın ve Deniz, İngiliz Kanalı'nı yüzerek geçen ilk kadın olan Amerikalı yüzücü Gertrude Ederle'nin gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Daisy Ridley

Jeanette Hain

Lilly Aspell

Sian Clifford

Kim Bodnia

Stephen Graham

Alex Hassell

Christopher Eccleston

Alexander Karim

John Carew

Glenn Fleshler

Tilda Cobham-Hervey

Tessa Bonham Jones

Bashar Rahal

Velizar Binev

Trevor Van Uden

Brian Caspe

Devina Vassileva

Ethan Rouse

Robert Eades

Meglena Karalambova

Sebastian Griegel

Hyoie O' Grady

Cat Haave

Doc Butler

J.R. Esposito

Raphael Bishop

Owen Davis

Sava Dragunchev

Anton Poriazov