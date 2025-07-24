Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TIKLA İZLE
2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri tüm heyecanıyla devam ederken, çeyrek finalde nefesleri kesecek bir mücadele voleybolseverleri bekliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya’da düzenlenen organizasyonda güçlü rakibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu eşleşmede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde gözler, çeyrek finalin en heyecan verici eşleşmelerinden birine çevrildi: Türkiye ile Japonya parkede kozlarını paylaşacak. Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen finallerde, Filenin Sultanları, yarı finale yükselme hedefiyle sahaya çıkarken, kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
VNL Finallerinde çeyrek finalde oynanacak Türkiye-Japonya voleybol maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonya'da, Atlas Arena'da oynanacak Türkiye-Japonya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
YARI FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?
Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Japonya'yı elemesi durumunda Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
A MİLLO KADIN VOLEYBOL TAKIMI DERECELERİ
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:
2018 - İkincilik
2019 - Dördüncülük
2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı
2021 - Üçüncülük
2022 - Dördüncülük
2023 - Şampiyon
2024 - Altıncılık