Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TIKLA İZLE

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri tüm heyecanıyla devam ederken, çeyrek finalde nefesleri kesecek bir mücadele voleybolseverleri bekliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya’da düzenlenen organizasyonda güçlü rakibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu eşleşmede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 24.07.2025 12:02

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2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde gözler, çeyrek finalin en heyecan verici eşleşmelerinden birine çevrildi: Türkiye ile Japonya parkede kozlarını paylaşacak. Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen finallerde, Filenin Sultanları, yarı finale yükselme hedefiyle sahaya çıkarken, kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

VNL Finallerinde çeyrek finalde oynanacak Türkiye-Japonya voleybol maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya'da, Atlas Arena'da oynanacak Türkiye-Japonya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

YARI FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Japonya'yı elemesi durumunda Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A MİLLO KADIN VOLEYBOL TAKIMI DERECELERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

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