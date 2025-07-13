Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Türkiye 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) maçı hangi kanalda?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasında gözler dev bir mücadeleye çevrildi: Sırbistan ile Türkiye parkede kozlarını paylaşacak. Son iki maçında istediği sonuçları alamayan ve taraftarlarını üzen Filenin Sultanları, bu zorlu karşılaşmada yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor. Polonya’da düzenlenecek finallere katılmayı şimdiden garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, kalan maçlarda hem moral bulmak hem de ritmini yakalamak istiyor. Peki, Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Türkiye 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 13.07.2025 11:21

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasında Sırbistan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledikten sonra Çekya ve İtalya'ya kaybeden Filenin Sultanları, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı haftada güçlü rakibini yenmek isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çıkış arıyor. Peki, Sırbistan-Türkiye FIVB Voleybol Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasında oynanacak Sırbistan-Türkiye maçı 13 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Sırbistan-Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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