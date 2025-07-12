Türkiye-İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? VNL maçı hangi kanalda?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı tüm hızıyla devam ederken, üçüncü haftanın üçüncü maçında Filenin Sultanları sahneye çıkıyor. Son olarak Çekya karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, moral depolamak ve yeniden yükselişe geçmek için bu kez güçlü İtalya karşısında mücadele verecek. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? VNL maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12.07.2025 12:09

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta üçüncü maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen Filenin Sultanları, Çekya mağlubiyetinin ardından yar aldı. İtalya karşısında tekrar çıkışa geçmeyi hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, kazanmanın yollarını arayacak. Voleybolseverler ise Türkiye-İtalya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-İtalya VNL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftada oynanacak Türkiye-İtalya maçı 12 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yapacağı Türkiye-İtalya maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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