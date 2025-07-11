Çekya-Türkiye maçı tıkla izle | Çekya-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? VNL maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor! Turnuvanın 3. haftasında Filenin Sultanları, bu kez Çekya ile kozlarını paylaşacak. Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanan ilk mücadelede ev sahibi Hollanda’yı set vermeden 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya’da gerçekleşecek finallere katılmayı şimdiden garantiledi. Başarılı performansını kalan karşılaşmalarda da sürdürmek isteyen ay-yıldızlı ekibimiz, güçlü Çekya karşısında da hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Çekya-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? VNL maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 11.07.2025 11:14

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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3.haftasında Çekya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Son olarak Hollanda'yı 3-0 yenerek Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, güçlü rakibi karşısında başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Filenin Sultanları, kalan maçlarının tamamında kazanmayı hedefliyor. Peki, Çekya-Türkiye VNL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3.haftasında oynanacak Çekya-Türkiye maçı 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak Çekya-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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