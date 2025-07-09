Çin Seddi filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? (THE GREAT WALL)
Televizyon'da izleyici ile buluşacak olan Çin Seddi filmi, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları araştırılan film, izleyicilere yüksek aksiyon vadediyor. Peki, Çin Seddi filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çin Seddi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. İzleyicilerin merak ettiği Çin Seddi konusu, özeti ve Kurye oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İşte Çin Seddi filminin detayları…
ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla Uzak Asya'ya gelen bir kervan önce bir çetenin, sonra da gizemli bir canavarın saldırısına uğrar. Ekipten sadece William ve Pero hayatta kalır. William, kendilerine saldıran canavarın kolunu koparmayı başarmıştır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından esir alınıp karargâha götürülürler. Burada, karşılaştıkları canavarın 'taotie' adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratık olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. William ve Pedro, barutu bulma göreviyle canavara karşı savaşmak arasında sıkışırlar.
ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Matt Damon
Jing Tian
Willem Dafoe
Pedro Pascal
Andy Lau
Hanyu Zhang
Ryan Zheng
Yu Xintian
Cheney Chen
Eddie Peng
Pilou Asbæk
Numan Acar
Lin Gengxin
Huang Xuan
Johnny Cicco
Stephen Chang
Yang Yi Mo
Vladimir Zaytsev
Ilya Isaev
Boris Shuvalov
Zheng Kai
Liu Enjia