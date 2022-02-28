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TULUHAN TEKELİOĞLU KİMDİR?
Tuluhan Tekelioğlu Gülkan, 5 Mart 1970 tarihinde Fransa'nın Tours kentinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bitirmiştir. Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun kızıdır. Tuluhan Tekelioğlu, Paris Sipa Press'te gazetecilik hayatına başladı. Hürriyet gazetesinde çalıştığı sırada Kenya'daki Kakuma Mülteci Kampı'nda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yararına gönüllü hizmet etti ve edindiği deneyimleri yazı dizisi olarak gazetesinde yayınladı. 2001'de Cine5'te Başka Yerde Yok, 2001-2003 arasında Habertürk TV'de Tatlı Sert, TGRT kanalında Tuluhan'la Her Sabah programlarını hazırlayıp sundu. 2005-2006 arasında Kanal D sabah haberlerini hazırlayıp sundu. Kanal 1 televizyonu için Güzel 1 Gün adlı sabah haber kuşağını sundu. 2009'da TRT 2'de Boğaziçi'nden programını sundu. Sabah gazetesinde 2007 yılında başladığı Her Şeye Rağmen İkimiz adlı röportajlarına halen devam etmektedir. Cumartesi günleri Sabah gazetesinde Her Şeye Rağmen İkimiz başlığı altında, genellikle evli çiftlerle röportajları yayınlanmaktadır. 24 Ocak 2011'de 10 Temmuz 2011're kadar TNT Türkiye kanalıda akşam haberlerini sunmuştur.
TULUHAN TEKELİOĞLU KİTAPLARI
"50'sinde Erkek"
40'ında 40 Kadın
Her Şeye Rağmen İkimiz
TULUHAN TEKELİOĞLU BELGESELLERİ
Yeni Hayat
Üvey Evlat
Persona Non Grata