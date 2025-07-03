TÜİK haziran ayı enflasyon oranını açıkladı! 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlarla birlikte, özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. 2025 Mayıs ayına dair Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçları, hem maaş artışları hem de sosyal yardımlar üzerinde doğrudan etkili olacak. Peki, haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.07.2025 10:14

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Son dakika Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin, 2025'in ikinci yarısında alacağı zam da netleşti. Yılın 6. enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon farkını sizler için derledik .

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2025

Haziran 2025 Haziran 2024 Haziran 2023

Bir önceki aya göre değişim oranı 1,37 1,64 3,92

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 16,67 24,73 19,77

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 35,05 71,60 38,21

On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 43,23 65,07 59,95

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2025



TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %30,20 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Haziran 2025



TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,27 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 artış ve konutta %2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Haziran 2025



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %34,62 arttı, aylık %1,76 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,47 artış olarak gerçekleşti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından 6 aylık enflasyon farkı da 16,67 oldu.