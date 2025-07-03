Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu 2025! Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Haziran ayına ait enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. Böylece, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Temmuz ayı kira artış oranı da netleşmiş oldu. Yeni dönemde sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri temel alınarak belirlenen artış oranı, “Kiram ne kadar artacak? Temmuz ayında kira zammı nasıl hesaplanır? 2025 Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu” gibi soruları gündeme taşıdı. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 03.07.2025 10:20

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Temmuz ayı kira zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Böylece enflasyon farkına göre belirlenen memur ve emekli zamlarında 6 aylık zam farkının yanı sıra kira artış oranı da netlik kazandı. Pandemi döneminde kiralarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı, geçen senenin Temmuz ayında sona ererken artık kira zamları ÜFE-TÜFE oranında yapılıyor. Enflasyon ve TÜFE'nin belli olmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

2025 TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 43,23 oldu. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 45,80 olmuştu.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL (1000x15=15000/150=150 TL) olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.