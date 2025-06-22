Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, ikinci haftanın son mücadelesinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli haftada, Filenin Sultanları fırtına gibi esmeye devam ediyor. Son olarak Güney Kore’yi set vermeden mağlup eden ay-yıldızlılar, VNL’de üst üste yedinci galibiyetini alarak namağlup unvanını korudu. Şimdi ise sırada turnuvanın bir diğer iddialı ismi Brezilya var. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 22.06.2025 10:06

Paylaş





ABONE OL

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta dördüncü maçında Türkiye ile Brezilya karşı karşıya gelecek. İstanbul ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmada hata yapmak istemeyen Filenin Sultanları, VNL'de 7'de 7 yaparak önemli bir avantaj yakaladı. Son olarak Güney Koreyi 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya karşısında da kazanmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye-Brezilya 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta dördüncü maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Brezilya maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE