Süper Loto sonuçları belli oldu
Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişleri, şans oyunu tutkunlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gözler bu kez 22 Haziran Pazar Süper Loto sonuçlarındaydı. “Büyük ikramiye kime çıktı?”, “Süper Loto kazanan numaralar belli oldu mu?” gibi sorular yanıt arama başlarken, 22 Haziran Pazar Süper Loto sonuçlarını sizler için derledik.
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 22 Haziran akşamı gerçekleşti. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 22 Haziran Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Haziran Pazar Süper Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
22 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 22 Haziran Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
22 HAZİRAN SÜPER LOTO ŞANSLI NUMARALAR
5 - 19 - 20 - 35 - 51 - 52
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