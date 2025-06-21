Güney Kore-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. İstanbul’un ev sahipliğinde oynanan ikinci hafta müsabakalarında üst üste iki galibiyetle yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Sultanları, şimdi de sahneye Güney Kore karşısında çıkıyor. Turnuvada şu ana kadar oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Ay-Yıldızlılar, 6’da 6’lık performansıyla hem göz dolduruyor hem de zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Asya temsilcisi Güney Kore karşısında da seriyi bozmak istemeyen millilerimiz, parkeden galibiyetle ayrılarak hem taraftarını sevindirmeyi hem de liderlik yolundaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Güney Kore-Türkiye Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 21.06.2025 10:26

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü maçında Güney Kore ile Türkiye karşı karşıya gelecek. VNL'de 6'da 6 yaparak önemli bir avantaj yakalayan Filenin Sultanları, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen haftayı da kayıpsız bir şekilde tamamlamayı amaçlıyor. Asya temsilcisine karşı kazanmak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, puan cetvelinde ilk 8'de yer alarak finallerde mücadele etmeyi hedefliyor. Peki, Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜNEY KORE-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Güney Kore-Türkiye 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

GÜNEY KORE-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Güney Kore-Türkiye maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÜNEY KORE-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

21 Haziran 2025

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran 2025

19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn/Hollanda)

9 Temmuz 2025

TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025

TSİ 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

TSİ 20.00 Türkiye-İtalya