Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde 6'de 6 ile yoluna devam eden Filenin Sultanları'nı kabul etti. İşte detaylar...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya gelerek devam eden Milletler Ligi maçlarında başarılar dilediğini kaydetti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, #FileninSultanları ile bir araya gelerek devam eden Milletler Ligi maçlarında başarılar diledi.🇹🇷 pic.twitter.com/Q18pMtOKEh— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) June 20, 2025