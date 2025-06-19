Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu gerçekleştirilecek! İşte ayrıntılar ve program akışı...

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu' açılış töreni ve 'Psikoloji ve Travma Yönetimi' semineri gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2025 13:24

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19 Haziran 2025 tarihinde Expo Kelebek Müzesi Konferans Salonu'nda yapılacak olan tören ve seminer, Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenecek.



Seminerin özel konuğu olan A Milli Basketbol Takımı Oyuncusu Sayın Gökhan Şirin, gençlerle deneyimlerini paylaşacak.



Etkinliğin ana amacı, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen çocuk ve gençlerin yaşadıkları fiziksel, psikolojik ve sosyal travmalarla başa çıkmalarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen "Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu" projesi, gençlerin iyilik hallerini desteklemeyi, yaşama yeniden umutla bağlanmalarını sağlamayı ve aktif vatandaşlık duygularını güçlendirmeyi hedeflemektedir.



Bu kapsamda düzenlenecek açılış töreni, projenin kamuoyuna tanıtılmasının yanı sıra, gençlere yönelik moral ve motivasyon unsurları içeren nitelikli bir başlangıç etkinliği olacaktır. Açılış programının devamında düzenlenecek olan Psikoloji ve Travma Yönetimi Semineri, özellikle afet sonrası genç bireylerin ruhsal dayanıklılığını artırmaya yönelik bilimsel ve ilham verici içeriklerle tasarlanmıştır.



PROGRAM AKIŞI



19.00 - 19.15 Açılış ve Proje Tanıtım Filmi Gösterimi

19.15 - 19.30 Protokol Konuşmaları

• Zeynep Nur YERHAN - Hayat Yeniden Vakfı Başkanı

• Yasin ÖZDEMİR - Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü (onay bekleniyor)

19.30 - 20.00 Psikoloji ve Travma Yönetimi Semineri

• Volkan TATAR - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı

• Hikmet GÜMÜŞER - Kahramanmaraş İstiklal Spor Basketbol Kulübü Başkanı

• Gökhan ŞİRİN - Basketbol A Milli Takımı Oyuncusu

20.00 - 20.15 Plaket Takdimi, Teşekkür ve Seminer Kapanışı

• Onur konuklarına plaket takdim edilecek

20.15 - 21.00 Konser

• Alican DOĞAN

21.00 - 21.15 Kitap Tanıtımı ve Resim Sergisi

• Kırmızı Bisiklet Projesi kapsamında çocukların yıl boyunca yaptığı resimler sergileniyor, çocukların yazıp resimlediği kitap tanıtılıyor

21.15 - 21.30 Mini Basketbol Seremonisi

21.30 – 21.35 Toplu Fotoğraf Çekimi ve Kapanış