Türkiye-Slovenya maçı izle | Türkiye-Slovenya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, voleybolseverleri heyecanlandıran önemli bir karşılaşma bekliyor. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, hazırlık maçında Slovenya ile kozlarını paylaşacak. İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak bu özel müsabaka, ay-yıldızlı ekibimizin VNL öncesi gücünü test edeceği en kritik sınavlardan biri olacak. Peki, Türkiye-Slovenya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Özel maçta hata yapmadan yoluna kazanarak devam etmeyi amaçlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuva öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Türkiye'nin nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Türkiye-Slovenya maçı canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılırken, karşılaşma hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Türkiye-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak maç 1 Haziran Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak özel karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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