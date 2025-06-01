Türkiye-Slovenya maçı izle | Türkiye-Slovenya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, voleybolseverleri heyecanlandıran önemli bir karşılaşma bekliyor. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, hazırlık maçında Slovenya ile kozlarını paylaşacak. İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak bu özel müsabaka, ay-yıldızlı ekibimizin VNL öncesi gücünü test edeceği en kritik sınavlardan biri olacak. Peki, Türkiye-Slovenya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 01.06.2025 14:34

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2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Özel maçta hata yapmadan yoluna kazanarak devam etmeyi amaçlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuva öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Türkiye'nin nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Türkiye-Slovenya maçı canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılırken, karşılaşma hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Türkiye-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak maç 1 Haziran Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak özel karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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