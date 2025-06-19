Kanada-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İstanbul etabında oynayacağı ikinci mücadelede Kanada ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 gibi net bir skorla geçerek formda bir başlangıç yapmış ve gözünü serinin ikinci karşılaşmasına dikmişti. Ay-yıldızlılar, Kanada karşısında da parkeden galibiyetle ayrılarak hem moralini yukarıda tutmak hem de final etabı için kritik bir avantaj yakalamak istiyor. Peki, Kanada-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi heyecanı, İstanbul'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turnuvaya fırtına gibi başlayan ve ilk haftayı namağlup kapatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci haftaya da güçlü bir başlangıç yaptı. Dominik Cumhuriyeti karşısında alınan net 3-0'lık galibiyetin ardından sıradaki rakip Kanada. Filenin Sultanları, İstanbul etabının ikinci karşılaşmasında Kanada ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın bu ayağında hata payını en aza indirmek isteyen ay-yıldızlılar, sahaya galibiyet için çıkacak. Peki, Kanada-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KANADA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Kanada-Türkiye 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci haftası ikinci maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak.
KANADA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Kanada-Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KANADA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
FİLENİN SULTANLARI KAYBETMİYOR
Çin'de oynanan ilk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftaya da galibiyetle başladı. İstanbul'da oynanan haftada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kanada karşısında da kazanarak kritik bir galibiyet daha almayı amaçlıyor.
VNL'de 5'te 5 yaparak yoluna devam eden Filenin Sultanları, puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alarak finallerde mücadele etmek istiyor.
MAÇ TAKVİMİ
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)
FİLENİN SULTANLARI İKİNCİ HAFTA KAMP KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın