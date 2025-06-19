Kanada-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İstanbul etabında oynayacağı ikinci mücadelede Kanada ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 gibi net bir skorla geçerek formda bir başlangıç yapmış ve gözünü serinin ikinci karşılaşmasına dikmişti. Ay-yıldızlılar, Kanada karşısında da parkeden galibiyetle ayrılarak hem moralini yukarıda tutmak hem de final etabı için kritik bir avantaj yakalamak istiyor. Peki, Kanada-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 19.06.2025 12:03

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi heyecanı, İstanbul'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turnuvaya fırtına gibi başlayan ve ilk haftayı namağlup kapatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci haftaya da güçlü bir başlangıç yaptı. Dominik Cumhuriyeti karşısında alınan net 3-0'lık galibiyetin ardından sıradaki rakip Kanada. Filenin Sultanları, İstanbul etabının ikinci karşılaşmasında Kanada ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın bu ayağında hata payını en aza indirmek isteyen ay-yıldızlılar, sahaya galibiyet için çıkacak. Peki, Kanada-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KANADA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Kanada-Türkiye 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci haftası ikinci maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak.

KANADA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Kanada-Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KANADA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

FİLENİN SULTANLARI KAYBETMİYOR

Çin'de oynanan ilk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftaya da galibiyetle başladı. İstanbul'da oynanan haftada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kanada karşısında da kazanarak kritik bir galibiyet daha almayı amaçlıyor.

VNL'de 5'te 5 yaparak yoluna devam eden Filenin Sultanları, puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alarak finallerde mücadele etmek istiyor.

MAÇ TAKVİMİ

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

FİLENİN SULTANLARI İKİNCİ HAFTA KAMP KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın