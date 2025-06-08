Çin-Türkiye MAÇI TIKLA İZLE | Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı hız kesmeden sürerken, gözler şimdi A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Çin'in oynayacağı mücadeleye çevrildi. İlk hafta gösterdiği üstün performansla adından söz ettiren Filenin Sultanları; Fransa, Tayland ve Polonya’yı art arda mağlup ederek turnuvaya rüya gibi bir giriş yaptı. Her maçta oyun gücünü biraz daha artıran Ay-Yıldızlılar, şimdi ise ev sahibi Çin’e karşı sahaya çıkacak. Gruptaki liderlik yolunda kritik öneme sahip bu karşılaşma, hem prestij hem de moral açısından büyük değer taşıyor. Milliler, seriyi devam ettirerek adını zirveye yazdırmak istiyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 08.06.2025 07:22

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı devam ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımı bir kez daha sahne almaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları, geride bıraktığı üç zorlu mücadelede Fransa, Tayland ve Polonya karşısında sergilediği üstün performansla adeta gövde gösterisi yaptı. Şimdi ise sırada ev sahibi Çin var. Kırmızı-beyazlılar, üçte üçle başladıkları turnuvada serilerini sürdürme hedefiyle parkeye çıkacak. Hem takım ritmi hem de oyuncu uyumu açısından her geçen maç daha da güçlenen milliler, Çin karşısında da galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor. Bu karşılaşma yalnızca grup puanları için değil, moral ve momentum açısından da büyük önem taşıyor. Voleybolseverler ise heyecanla şu soruların yanıtını arıyor: Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çin-Türkiye voleybol maçı 8 Haziran Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) dördüncü maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI'NDA TEK HEDEF GALİBİYET

Çin ile dördüncü maçını oynamaya hazırlanan Türkiye, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşmayı kazanarak önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlayan Filenin Sultanları, 18 takımın yer aldığı VNL'yi ilk 8 sıra içerisinde bitirmeyi ve finallerde mücadele etme hakkı kazanmayı hedefliyor.

FİLENİN SULTANLARI 2025 FIVB TAKVİMİ

1.Hafta (Pekin, Çin)

Türkiye, Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2.Hafta (İstanbul, Türkiye)

Türkiye, Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

Türkiye, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya