Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi heyecanı, A Milli Kadın Voleybol Takımımız için Çin'de başlıyor. Turnuvanın ilk haftasında sahneye çıkan Filenin Sultanları, zorlu maratona Pekin'de başlayacak. Rakip ise Avrupa'nın dikkat çeken ekiplerinden Fransa. Toplamda üç hafta sürecek organizasyonda her takım 12 karşılaşmaya çıkacak. Temsilcimiz bu süreçte haftalık dörder maç yapacak ve ilk sınavını Fransa karşısında verecek. Bu mücadele, sadece turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak açısından değil, aynı zamanda grup sıralaması ve moral motivasyonu bakımından da büyük önem taşıyor. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?