Türkiye-Hollanda voleybol maçı TIKLA İZLE | Türkiye-Hollanda voleybol hazırlık maç saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan heyecan dolu karşılaşmanın saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki Türkiye-Hollanda hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 25.05.2025 13:19

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıkları kapsamında Hollanda ile önemli bir sınav verecek. Filenin Sultanları, İstanbul'da oynanacağı karşılaşmada, takımın zorlu rakiplere karşı hazır olup olmadığını ölçmek için fırsat olacak. Peki Türkiye-Hollanda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-HOLLANDA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hollanda hazırlık maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. İstanbul Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

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