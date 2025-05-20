Süper Loto sonuçları belli oldu! 20 Mayıs Salı | Süper Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Süper Loto heyecanı, 20 Mayıs Salı akşamı bir kez daha şans oyunu tutkunlarını ekran başına kilitledi Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekilişlerle milyonlarca vatandaş, hayalini kurdukları büyük ikramiyeye ulaşma umuduyla şansını deniyor. Salı günü yapılacak çekilişle birlikte “20 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?”, “Kazanan numaralar belli oldu mu?” gibi sorular vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 20 Mayıs Salı Süper Loto çekilişi tamamlandı. Tüm detaylar ve kazandıran numaralarla birlikte Süper Loto sonuçlarına dair gelişmeler haberimizin devamında sizlerle…
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 20 Mayıs akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 20 Mayıs Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Mayıs Salı Süper Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
20 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 20 Mayıs Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
20 MAYIS SÜPER LOTO ŞANSLI NUMARALAR
4 - 15 - 28 - 50 - 53 - 59
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