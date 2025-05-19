Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle özel konuk olarak A Haber ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Gelenek Ailede Başlar' teması ile düzenlenecek olan 7. Etnospor Kültür Festivali öncesi canlı yayında soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:05

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22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan 7. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başlarken 20 farklı ülkeden binin üzerinde sporcunun katılacağı festival, bu yıl İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve aynı zamanda Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, festival öncesi Hikmet Öztürk'ün sunduğu Akşam Ajansı programında A Haber'in özel konuğu oldu. Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle, sporumuzdaki milli ve kültürel değerlerin yaşatılması ile yeni nesillere aktarılmasına dair yapılan etkinlik, çalışma ve faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı.

şte Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"DÜNYA BARIŞINA DA KATKI SAĞLAYACAK BİR ŞEY"

"Dikkat çeken bir festival olacağını düşünerek buna başladık. Burada biz hem aslında ilk başladığımızda Anadolu'nun geleneksel sporlarını yansıtmayı hedeflerken uluslararası oyunlara da ilgi başladı. Biz bunu 2015'te Kırgızistan'da kurduk. Biz bunu büyütmeye devam ettik. Geleneksel sporlar dediğimiz zaman sadece Anadolu ve Türk dünyasından bahsetmiyoruz. Hedefimiz 50-60 ülkeye önümüzdeki 3-5 yıl içinde ulaşmak. Dünya Göçebe Oyunlarına çok sayıda katılım oluyor."

"Meksika'nın bin yıllık sporunu yaşatmak için de biz uğraşıyoruz, ciritin unutulmasını istemiyorsak bunları yapmak zorundayız. Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey."

"İlk başladığımızda Anadolu'nun geleneksel sporlarını yansıtmayı hedeflerken, uluslararası yönünü de güçlendirmeye çalıştık."

"NESİLLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN DE ÖNEMLİ..."

"Kendi kimliğimizi, bizi biz yapan ne varsa, gelenek göreneklerimizi yeni nesillere aktarmamız ülkemiz için kıymetli değerli. İstanbul Havalimanında çok geniş bir alanda atlı okçuluğumuz, menzil okçuluğumuz bunların hepsi olacak. Sadece geçmişin peşinde değiliz, nesillerimizin geleceği için de önemli."

"KÜLTÜREL RENKLİLİĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Biz bunu 2015 yılında Kırgızistan'da kurduk ve büyütmeye devam ettik. Geleneksel sporlar dediğimizde sadece Anadolu ve Türk dünyasından bahsetmiyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde 50-60 ülkeye ulaşmak."

"FESTİVALE 1 MİLYONUN ÜZERİNDE KATILIMCI BEKLİYORUZ"

"Etnospor'a katılım ücretsiz ve 27 ülkede 42 üyesi var. Binicilik kimliğimizin bir parçası. Merhamet bizim sporumuza da yansımış. Festivale 400 bin öğrenciyi getirmek istiyoruz. Festivale 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz."

"GELENEK AİLEDE BAŞLAR"

"Kendi kimliğimizi, bizi biz yapan ne varsa, gelenek göreneklerimizi yeni nesillere aktarmamız ülkemiz için kıymetli değerli. Sadece geçmişin peşinde değiliz, nesillerimizin geleceği için de önemli."

"BÜTÜN DÜNYA İÇİN BİR FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Biz gerçekten okullara gidiyoruz, at bindiriyoruz, ok attırıyoruz, kuşak güreşi oynatıyoruz veyahut da işte bir de geleneksel oyunlar var. Tabii mangala gibi vesaire 19 taş gibi onları oynatıyoruz. Çocuklar şimdi işte diyoruz ya ekran bağımlılığından bu çocukları nasıl kopartacağız, bu çocukları nasıl dışarı çekeceğiz? Onun için yeni bir fırsat, yeni bir konsept, yeni bir kültürel teması olan bir renklilik. Bunun da bir fırsat olduğunu ve sadece bizim için değil bütün dünya için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Ben futbolda spor yöneticiliğini hayalimden geçirmedim geçirmem de. Ben kültür inşası üzerinde çalışıyorum. Zamanımın çoğunu eğitimle ilgili faaliyetlere veriyorum. Zamanımı futbol yöneticiliğinde harcarsam, bu önemli işleri ihmal etmenin bana yakışmayacağını düşünüyorum. Hayır aday değilim. Tabii ki daha iyi yönetilsin istiyorum."

BU YILIN TEMASI: GELENEK AİLEDE BAŞLAR

Öte yandan, 7. Etnospor Kültür Festivali'nin teması, 2025 yılının 'Aile yılı' ilan edilmesi sebebiyle "Gelenek Ailede Başlar" oldu. Festivalde 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında ilk kez kurulacak Aile Obası, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği özel bir alan olacak. Geleneksel oyunlar, atölyeler ve ebeveyn-çocuk söyleşileri bu alanda düzenlenecek.