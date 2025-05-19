Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençler ve milli sporcularla bir araya geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'nda gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.05.2025 21:51

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen programda gençlere hitap etti.

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