Süper Loto çekildi! İşte 8 Mayıs Perşembe Süper Loto sonuçları
Milli Piyango'nun salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Mayıs Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 8 Mayıs Perşembe Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 6 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde....
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 8 Mayıs akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 8 Mayıs Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Mayıs Perşembe Süper Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar....
8 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 8 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
İŞTE SONUÇLAR:
7-32-45-50-56-58
👉 Süper Loto 8 Mayıs Perşembe sonucu için TIKLA
👉 Süper Loto TÜM SONUÇLAR için TIKLA