Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle - Mehmed: Fetihler Sultanı 43. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 42. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 43. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 43. bölüm fragmanı izleme linki...

Giriş Tarihi: 15.04.2025 21:45

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TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 43. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kutlu fetih yolunda bütün hazırlıklar tamamlanmış, kurulan tuzaklar bir bir aşılırken Osmanlı ordusunun maneviyatı da katbekat artmıştır. Nihayet Sultan Mehmed'in hayali gerçek olmak üzeredir. Ordusuna son ve güçlü bir konuşma yaptıktan sonra Konstantiniyye'ye hücum etmek ister. Ancak Akşemseddin'in can alıcı bir isteği hem Osmanlı hem Bizans tarafında bütün dengeleri alt üst edecektir. Akşemseddin, Sultan Mehmed'den ne isteyecektir?



Konstantiniyye'nin fethi yolunda gözünü budaktan ayırmayan Sultan Mehmed herkesi şoka sokacak bir hamleye girişir. Bu uğurda sonu ölüm dahi olabilecek vazifeyi Çandarlı'ya verir. Sultan Mehmed'in, Çandarlı'ya verdiği vazife nedir? Çandarlı bu vazifesinde hangi kana susamış düşmanın nefesini ensesinde hissedecektir?





Sultan Mehmed ve ordusu müjdelenmiş fetih yolunda onca şehit, gazi vermiş, terlerini kanları ile karıştırıp bir kutlu övgüye mazhar olmak istemekteyken, sonunda kutlu fetih onlara nasip olacak mıdır? İmparator Konstantinos'un hangi acımasız oyunlarıyla yüz yüze geleceklerdir