Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle - Mehmed: Fetihler Sultanı 42. BÖLÜM

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 42. bölüm izleme linki haberimizde...

Giriş Tarihi: 15.04.2025 21:44

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Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 42. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 42. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 42. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kutlu fetih yolunda bütün hazırlıklar tamamlanmış, kurulan tuzaklar bir bir aşılırken Osmanlı ordusunun maneviyatı da katbekat artmıştır. Nihayet Sultan Mehmed'in hayali gerçek olmak üzeredir. Ordusuna son ve güçlü bir konuşma yaptıktan sonra Konstantiniyye'ye hücum etmek ister. Ancak Akşemseddin'in can alıcı bir isteği hem Osmanlı hem Bizans tarafında bütün dengeleri alt üst edecektir. Akşemseddin, Sultan Mehmed'den ne isteyecektir?



Konstantiniyye'nin fethi yolunda gözünü budaktan ayırmayan Sultan Mehmed herkesi şoka sokacak bir hamleye girişir. Bu uğurda sonu ölüm dahi olabilecek vazifeyi Çandarlı'ya verir. Sultan Mehmed'in, Çandarlı'ya verdiği vazife nedir? Çandarlı bu vazifesinde hangi kana susamış düşmanın nefesini ensesinde hissedecektir?





Sultan Mehmed ve ordusu müjdelenmiş fetih yolunda onca şehit, gazi vermiş, terlerini kanları ile karıştırıp bir kutlu övgüye mazhar olmak istemekteyken, sonunda kutlu fetih onlara nasip olacak mıdır? İmparator Konstantinos'un hangi acımasız oyunlarıyla yüz yüze geleceklerdir