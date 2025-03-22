İsmail Kartal İran'da ayın teknik direktörü seçildi!

Fenerbahçe sonrası Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal ile İran'a damga vurdu. Kartal'ın buradaki başarısı sonrası İran'da ayın teknik direktörü seçildi.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 22:15

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Fenerbahçe'nin ardından kariyerine İran Ligi ekiplerinden Persepolis'te devam eden İsmail Kartal ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak bu kulüpteki başarılı performansıyla ayın teknik direktörü seçildi.

Persepolis, İsmail Kartal önderliğinde an itibariyle 47 puanla 2. sırada bulunuyor.