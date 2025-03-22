Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 22 Mart Cumartesi 2025 | Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '22 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 22 Mart Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 701 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ 22 MART | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 22 Mart Cumartesi günü gerçekleşti. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 22 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
22 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 22 Mart Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. İşte 22 Mart Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları:
11-49-33-70-12-47
Joker: 63
SüperStar: 17
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