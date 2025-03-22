Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 22 Mart Cumartesi 2025 | Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '22 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 22 Mart Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 701 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.03.2025 21:38

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ 22 MART | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 22 Mart Cumartesi günü gerçekleşti. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 22 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

22 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 22 Mart Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. İşte 22 Mart Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

11-49-33-70-12-47

Joker: 63

SüperStar: 17

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