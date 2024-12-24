Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı muhimmat üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız için Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüplerinden mesajlar paylaşıldı.
İşte o paylaşımlar:
Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan… pic.twitter.com/hqTTWnmWJN— TFF (@TFF_Org) December 24, 2024
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/ZzTJ7AMQ6a
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2024
Balıkesir'de bulunan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/6kWHEfXWgb
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 24, 2024
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. pic.twitter.com/2gaMFMGeQZ— Sivasspor (@Sivasspor) December 24, 2024
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/N92RY5n1Hl— Erzurumspor FK (@Erzurumspor) December 24, 2024
Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/SMRBA7TO6Z— Teksüt Bandırmaspor (@Bandirmaspor) December 24, 2024