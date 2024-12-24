TFF ve spor kulüplerinden Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenler için taziye ve başsağlığı mesajları

TFF ve spor kulüplerinden Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenler için taziye ve başsağlığı mesajları

Son dakika haberleri... Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı muhimmat üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Elim olayın ardından TFF ve spor kulüplerinden vefat edenler için taziye mesajları ve yaralananlar için acil şifa dilekleri geldi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2024- 10:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024- 11:04