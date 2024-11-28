💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sorgulama ekranı 28 Kasım Perşembe 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, "28 Kasım Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 28 Kasım Perşembe şanslı numaraları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2024- 22:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024- 22:31