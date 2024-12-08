SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 8 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 8 Aralık Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Aralık Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
8 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 8 Aralık Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
İŞTE 8 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI:
10-14-22-24-29-60
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