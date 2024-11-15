AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Rize’nin Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedilip, hissedilmediği merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.02'de kaydedilen deprem, 12,85 kilometre derinlikte yaşandı.

Sarsıntının ardından bölgeden henüz olumsuz bir ihbar gelmediği biliniyor.

RİZE'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde kaydedilen sarsıntının şiddeti 4,7 olarak belirlendi. 12,85 km derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadı.